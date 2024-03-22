Суд в Удмуртии вернул женщине потраченный ранее материнский капитал

Женщина после рождения ребенка получила право на материнский капитал. Она потратила деньги на строительство дома. Позже она продала приобретенный ранее земельный участок, на котором велась стройка. Прокурор инициировал рассмотрения данного дела, ведь женщина незаконно обогатилась за счет государства. Суд посчитал доводы прокурора обоснованными. Женщину обязали выплатить деньги, которые она получила в рамках государственной программы.

Жительница Удмуртии также обратилась с иском в суд. Она просила снова начислить ей деньги. Суд учел, что она вернула ранее полученные средства. Получается, что теперь государство ограничивает ее в правах. Судья обязал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Удмуртии зачислить на лицевой счет истца средства и проиндексировать сумму.

Ранее эксперт Василий Стародубцев рассказал об особенностях программы «Семейная ипотека»: кто вправе рассчитывать на получение денег, какие документы подавать и как распоряжаться полученными средствами.