Машинисты электричек рассказали, должны ли ждать подбегающих пассажиров

В АО «Экспресс Приморья» ответили на вопрос, должны ли машинисты электричек останавливаться ради пассажиров, которые опаздывают, сообщил vostokmedia.com.

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» отметили, что некоторые железнодорожники с юмором относятся к данному вопросу. Они отвечают, что всегда готовы подождать и открыть двери ради длинноногой красивой девушки.

В пресс-службе отметили, что у электричек есть расписание, которому машинист обязан придерживаться. Ожидание отразится на графике. Машинист может проявить тактичность и подождать подбегающего пассажира. Однако такой случай — не распространенная практика. Пассажирам рекомендуют на всякий случай помахать рукой, чтобы привлечь внимание железнодорожника. Он же решит, как поступать.

«Если же отправляется последняя электричка, например, со станции Спасск-Дальний, входим в положение пассажира. По возможности стараюсь ждать всех, кто реально опаздывает», — поделился один из машинистов.

В пресс-службе обратились к пассажирам с просьбой заботиться о своем здоровье. Во время спешки можно подвернуть ногу или нанести другие увечья. В случае опоздания лучше подождать следующую электричку. На станциях и непосредственно во время поездки важно соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что суд арестовал двух поджигателей электричек в подмосковных Лобне и Дмитрове.