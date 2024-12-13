Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X пост, в котором высказал мнение о ситуации на Украине, сообщило РИА Новости.

Илон Маск прокомментировал информацию, распространившуюся в СМИ, о подходе военнослужащих России к городу Красноармейск. Бизнесмен высказал мнение, что Украине давно пора было начать с Россией урегулирование конфликта мирным способом.

«Уже давно нужно было заключить мир», — написал Илон Маск.

Красноармейск — населенный пункт, который на Украине в рамках декоммунизации переименовали в Покровск. Город расположен в Донецкой Народной Республике. О ходе боевых действиях на красноармейском направлении регулярно сообщают в Минобороны РФ. В частности, военнослужащие России выявляют опорные пункты противника и при помощи различных орудий наносят поражение. Подобные действия способствуют продвижению ВС РФ для освобождения городов республики.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Маск считает безумием выделение $20 млрд Украине в качестве займа от США.