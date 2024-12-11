Маск считает безумием выделение $20 млрд Украине в качестве займа от США

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X выразил возмущение относительно объема средств, которые США выделяют Украине в качестве займа, сообщили РИА Новости.

Американский бизнесмен был краток. Он задал риторический вопрос о том, сколько средств уже было передано Украине из бюджета США. Кроме того, Илон Маск осудил выделение очередной финансовой помощи Киеву, назвав ее безумием.

«Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — написал Илон Маск.

Поводом для публикации данного поста стало недавнее решение Минфина США. Так, в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7), который предполагает выделение $50 млрд, из американского бюджета будет направлено $20 млрд. Таким образом, Украине останется передать $30 млрд. Эту сумму разделят между собой G7 и ЕС. Предложенные средства — это займ.

Киев будет погашать задолженность за счет денег, которые намерен получить от доходов замороженных суверенных российских активов. В Кремле не раз заявляли, что в случае распоряжения третьими лицами активов РФ, будут приняты соответствующие меры зеркального характера.

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