Маск и сын Трампа одной картинкой из фильма «Один дома — 2» унизили Зеленского

Американский бизнесмен Илон Маск вместе с Дональдом Трампом-младшим стали шутить над Владимиром Зеленским в соцсетях, опубликовав изображение из фильма «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Маск и сын новоизбранного президента США отреагировали смеющимися эмодзи на картинку, где сверху показан эпизод из фильма, как Трамп указывает дорогу Кевину Маккаллистеру.

На нижней части изображения размещен снимок, где Зеленский и Трамп встречаются, напоминающий момент из картины. Зеленскому добавили в фотошопе шапку, как у персонажа из кинофильма.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что равнодушие избранного президента США по отношению к Владимиру Зеленскому на встрече в Париже стало зеркальным отражением аналогичного поведения украинского лидера в отношении Трампа во время его визита в США.