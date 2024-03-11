Масленичная неделя по дням: до среды убираем, с четверга отдыхаем

Масленица условно делится на два периода: узкую и широкую. Аналитики напомнили, в какие дни необходимо заняться домашними хлопотами, а в какие — устроить массовые гуляния, сообщает nashgorod.ru .

С понедельника по среду проходит Узкая Масленица. В эти дни важно заняться уборкой дома. После зимы особенно в частном секторе накопилось много дел, но и генеральная уборка всей квартиры лишней не станет. Однако после домашних хлопот важно хорошо проводить время. Эта традиция пришла к современным россиянам от предков. В понедельник было принято водить детей на горку и кататься на санках. Во вторник веселились молодожены. В среду теща готовила вкусные блины и приглашала зятя в гости.

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Широкая Масленица начинается в четверг и завершится в день Прощенного воскресенья. Теперь настало время веселья. В четверг предки устанавливали чучело и устраивали кулачные бои. В воскресенье чучело сжигали. В субботу невестка должна была пригласить родственников мужа в гости и угостить их вкусными блинами. Многие традиции современные россияне не чтят, но отдыхать в этот период все же стоит.

Напомним, в нынешнем году Масленица начинается 11 марта и завершается в воскресенье, 17 марта.

Ранее мы сообщали, что более пятисот мероприятий проведут в Подмосковье для празднования Масленицы: концерты, мастер-классы, ярмарки и сжигание чучела.