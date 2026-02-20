Масленица в новом формате: Балашиха украсилась гигантскими блинами

В преддверии Широкой Масленицы жители Балашихи увидели знакомые места в неожиданном ракурсе. Телеканал 360.ru совместно с нейросетью «накрыл» главные достопримечательности города гигантскими блинами. Результат опубликовали в телеграм-канале. Создатели фотосерии сообщили REGIONS цель эксперимента.

На снимках без труда угадываются проспект Ленина, старинная усадьба Горенки и хлопкопрядильная фабрика. Впрочем, сейчас даже без блинов гостям города непросто разглядеть эти объекты — их скрывают плотные снежные завесы.

«И аппетит пробуждает, и желание снова посетить родные места. В каждый сезон они по-своему прекрасны, а в праздники притягательны особенно», — прокомментировала жительница Балашихи София.

Авторы идеи признаются: цель эксперимента не в том, чтобы запутать туристов, а в том, чтобы поднять настроение местным жителям и напомнить о приближающихся праздниках. Масленичные гуляния в Балашихе пройдут 21 и 22 февраля сразу на нескольких площадках: в парках «Пехорка» и «Пестовский», в арт-пространстве «Фабрика 1830» и в Дендрарии «Лосиного острова».

Гостей ждут самоварные посиделки, ярмарки, хороводы, концерты, тематические фотозоны, чаепитие с блинами и, конечно, традиционное сжигание чучела. Вход свободный для всех возрастов.

