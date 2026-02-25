Масло, сахар, яйца и огурцы: в Новосибирске вспомнили, как боролись с ценовыми скачками, и применили к овощам

Опят масляного, сахарного и яичного кризисов позволяет выделить три этапа решения проблем с резким скачком цен, которые могут быть применимы и в отношении огуречного кризиса, сообщил atas.info.

По информации издания, в 2000 году россияне столкнулись с масляным кризисом. Тогда товар подорожал до 150 руб. В 2022 году покупатели были возмущены стоимостью сахара — 120 руб. за килограмм вместо привычных 60 руб. В преддверии нового, 2024 года резко подорожали яйца.

По данным издания, после подорожания первыми реагировали сотрудники антимонопольной службы. Для граждан открыли прямые линии. Специалисты обычно мониторят стоимость товара по разным регионам. Следующими вмешиваются сотрудники прокуратуры. Третий этап — заключительный. Местные власти договариваются с торговыми сетями о минимальной наценке на социально значимые товары. Обычно наценка достигает не более 5–10%.

«Сейчас наши огурцы находятся между первым и вторым этапами. Дойдет ли до социальных полок — посмотрим. Если цены будут падать и дальше, возможно, не дойдет. Вмешательство властей может ускорить этот процесс, но главный урок для покупателя прежний: не поддаваться панике. Ажиотаж всегда создает дефицит там, где его могло и не быть», — сообщил atas.info.

По информации издания, в Новосибирске цены на огурцы снизились. В супермаркетах овощ можно приобрести за 299 руб. Еще примерно 10 дней назад огурцы стоили около 600 руб. Дороже всего огурцы продаются в городских экспресс-маркетах — в среднем минимальная цена держится на уровне 350–450 руб.

Ранее сообщалось, что в Тюмени огурцы за недолгий период подорожали до 350 руб. за кг.