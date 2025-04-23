Массажист из Ленобласти сломал ногу ребенку во время сеанса массажа на дому

Массажист из Ленобласти сломал ногу восьмилетней девочке во время сеанса оздоровительного массажа, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, массажист проводил процедуру в домашних условиях. Он проживает в деревне Юкки. Одной из пациенток стала восьмилетняя девочка. Во время процедуры 53-летний массажист сломал ребенку ногу. Предполагается, что он не рассчитал силу. Девочку доставили в больницу. Медики диагностировали перелом бедренной кости.

По информации канала, отец ребенка обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных по неосторожности. Mash отметил, что формулировка встречается в юридической практике нечасто. Массажиста задержали через несколько дней после инцидента. Его отпустили. Мужчина предупрежден, что обязан являться в отделение по каждому запросу.

Источник издания 78.ru рассказал, что у мужчины отсутствует профильное образование. Специализированные курсы он также не проходил. Издание «Фонтанка» сообщило, что инцидент произошел в марте.

Ранее сообщалось, что мануальный терапевт опроверг мнение о пользе лимфатического массажа в похудении.