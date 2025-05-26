Масштабные рейды против браконьеров провели на самом большом озере Башкирии

Корреспондент Mkset с представителем регионального отделения «Народный фронт» в рамках всероссийской акции «День без сетей» контролировал ловлю рыбы на самом большом озере в Башкирии — Аслыкуль. Государственный инспектор управления Росрыболовства Константин Ламзутов рассказал, что современные браконьеры очень изобретательны. Заметить сети с лодки практически невозможно. Чаще всего их размещают в траве.

По информации издания, во время рейда было обнаружено много сетей. Некоторые располагались в зарослях, где рыба любит греться с приходом весеннего тепла. Другие же были размещены браконьерами в середине озера. Ламзутов отметил, что подобные рейды помогают в контроле ситуации. По его данным, бесконтрольный вылов с помощью сетей мог уничтожить фауну одного из самых чистых озер, но специалисты своевременно приняли меры. Теперь в водоеме снова появляется рыба, а количество браконьеров заметно снизилось.

По данным инспектора, длина озера достигает 7 км, а ширина — 5 км.

«Несколько раколовок, несколько брошенных сетей и сотни метров новой хорошей сетки, которую недавно поставили браконьеры, которых мы лишили улова», — Mkset подвел всероссийской акции «День без сетей».

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