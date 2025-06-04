Масштабный блэкаут в Омске: из-за скачка напряжения горело помещение в общежитии ОмГУ

В ночь на 4 июня в одном из общежитий ОмГУ произошло возгорание потолочного светильника, сообщил gorod55.ru.

Как сообщалось ранее, Омск накрыл масштабный блэкаут. Город55 узнал о последствиях инцидента. В пресс-службе ОмГУ рассказали, что ночью в здании общежития из-за скачка напряжения загорелась проводка. В ликвидации возгорания принимали участие сотрудники вуза, дежурные общежития, представители экстренных служб. Пожар удалось оперативно устранить. Студентов своевременно эвакуировали.

И. о. ректора ОмГУ Иван Кротт рассказал о начале внутреннего расследования. По его данным, специалисты уже приступили к восстановительным работам в помещении общежития. Администрация намерена защитить электросеть университетских зданий от внештатных ситуаций. Специалисты обсуждают, какие дополнительные меры могут быть применены для реализации поставленной задачи.

«Мы тесно взаимодействуем с городскими службами и МЧС для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — сообщил и. о. ректора ОмГУ Иван Кротт.

По информации издания, утром 4 июня жители Омска были расстроены отсутствием света и воды. Предполагается, что на энергетическом объекте произошел некий инцидент. Камеры видеонаблюдения зафиксировали яркую вспышку, сравнимую с молнией. После этого город оказался обесточенным.

Ранее сообщалось, что налет дронов ВСУ оставил без света девять округов в Херсонской области.