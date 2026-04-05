Масштабный пожар в ТЦ «Гиант»: очевидцы рассказали, как им удалось спастись — выпрыгивали в окна

Жительница Калининграда Екатерина рассказала РИА Новости, что пришла в ТЦ вместе с мужем и маленьким ребенком. Россиянка отметила, что пожарная сигнализация проработала только 30 секунд. По ее мнению, никто из посетителей не воспринял звуки серьезно из-за их недлительного звучания.

«Все расслабились. Но потом муж увидел, как начинают все бежать, мужчины хватают детей и — на выход. Люди стали кричать: "Бегите, пожар"», — рассказала собеседница агентства РИА Новости.

Очевидица происшествия Вероника рассказала «Газете.Ru», что в момент инцидента в здании находилось много людей. Сама россиянка находилась вблизи торгового центра и наблюдала за происходящим. Скоплению людей она не удивлена — на третьем этаже располагаются различные активности для детей.

«Кто-то через туалеты выпрыгивал в окна», — сообщила «Газете.Ru» Вероника.

Еще один очевидец рассказал РИА Новости, что в момент пожара в здании ТЦ находилась его жена и девятилетняя дочка. По его словам, они слышали сирены, однако сотрудники успокоили, что никакого пожара нет. Мужчина отметил, что его дочь находится в шоковом состоянии.

«Сначала сработала сигнализация, после чего они (жена с девятилетней дочерью.— Прим. РИА Новости.) вышли в коридор, им ответили (сотрудники кинотеатра — Прим. РИА Новости.), что это ложная тревога, пройдите в зал для продолжения просмотра фильма. Они зашли, сидели минут пять-семь, пошел дым, заглянула девушка и просто сказала: "Срочно выходим"», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

По словам очевидца, его жена с дочерью бросились к центральной лестнице, однако второй этаж оказался полностью заполнен дымом — пройти там не представлялось возможным. Собеседник отметил, что тогда женщина с ребенком вместе с другими посетителями покинули здание через запасной выход.

Жительница города Анастасия Рожкова невольно наблюдала за пожаром. В беседе с РИА Новости она рассказала, что находилась рядом. Ей было страшно, ведь ТЦ часто посещает дочь.

«В голове сразу возникла мысль о том, сколько там могло быть детей — ведь в торговом центре есть игровая зона, кинотеатр и множество детских магазинов», — сообщила Рожкова.

Посетитель Константин поделился с РИА Новости, что пожарная сигнализация в калининградском ТЦ включилась, когда началось возгорание, но, по его словам, ее оперативно отключили. После этого сообщения, по данным мужчины, передавали по громкой связи. Собеседник рассказал, что работники центра помогали посетителям выходить из здания.

«И тут просто срабатывает сигнализация "Внимание, пожарная тревога". И замолкает. Потом раз опять, вроде. И тут все прекращается. Мы смотрим друг на друга – ну выключили и выключили», — рассказал Константин.

Ранее сообщалось о локализации пожара в торговом центре Калининграда.