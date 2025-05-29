Масштабный рейд по мигрантам в Волгоградской области: летает БПЛА и не работает связь

В четверг, 29 мая, силовики организовали очередной рейд по мигрантам в Волгоградской области, сообщили novostivolgograda.

По информации издания, силовики проводят рейды в разных населенных пунктах регионах. Они намерены проверить, на каком основании иностранные граждане ведут трудовую деятельность в регионе. Важно, чтобы они соблюдали миграционное законодательство.

По данным издания, в рейде принимают участие представители Росгвардии, полиции и регионального управления ФСБ. Сотрудники прибыли в Городищенский район, где расположены теплицы. Преимущественно в них работают приезжие из Китая. Местные жители сообщили, что на время рейда замечены проблемы с работой интернета. Люди предполагают, что его глушат.

По словам очевидцев, в небе над территорией района курсируют беспилотники, запущенные сотрудниками правоохранительных органов.

«Выставлены посты ДПС, поголовная проверка автомобилей, курсируют полицейские машины и автотранспорт Росгвардии», — рассказали очевидцы.

По информации издания, аналогичный рейд проходил в Волгограде. Правоохранители проверили, кто работает на местных рынках и точках общепита. Было задержано более 60 иностранных жителей. Поводом стало неповиновение стражам порядка, мелкое хулиганство и нарушение правил пребывания в РФ. Силовики предупреждали, что рейды будут продолжены.

Ранее сообщалось, что глава Петербурга Беглов запретил иностранцам работать курьерами и таксистами.