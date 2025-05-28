В Санкт-Петербурге «исчезнут» иностранные курьеры и таксисты

Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, с лета 2025 года иностранцы лишатся возможности работать курьерами и таксистами в Северной столице России.

Санкт-Петербург готовится к радикальным изменениям на рынке такси и доставки. В первую очередь с 1 июня нельзя будет трудоустраивать таксистами и курьерами иностранцев.

Кроме того, курьерам предписали передвигаться со скоростью не более 15 км/ч, носить пронумерованную униформу и специальные сумки. Комитет по транспорту определит зоны, где будет запрещена работа служб доставки.

Работодателям же, согласно постановлению Беглова, придется создать подробные реестры сотрудников с указанием СНИЛС, ИНН, адреса регистрации и данных водительского удостоверения. Это требование заменит действующую систему патентов для трудовых мигрантов.

Власти объясняют меры необходимостью контроля за миграционными потоками и безопасностью на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают запрет на бесплатные роды для мигрантов.