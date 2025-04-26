Масштабный сбой цифровых систем произошел на Украине

По информации украинских СМИ, жители всех областей одновременно не смогли воспользоваться банковской картой в магазинах, общественном транспорте и такси. Популярные среди украинцев сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay также временно прекратили работу. Сбои зафиксированы в онлайн-платформе «Новая почта», сообщило издание URA.RU. В соцсетях граждане оставляют негативные комментарии.

По данным «Страны», сбои также произошли в работе сервиса «Действие» — аналог «Госуслуг». Глава De Novo Дмитрий Бахмацкий подтвердил украинским СМИ проблемы у облачного провайдера. Он отрицает предположения о хакерской атаке. По словам спикера, причиной сбоя стало отключение электроэнергии во время замены источников бесперебойного питания. В компании отметили, что готовы к возможным сбоям, поэтому в скором времени приложения восстановят бесперебойную работу.

Ранее Downdetector сообщил о сбое в работе сайтов и приложений в Рунете.