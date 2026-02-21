Ночная атака БПЛА в Удмуртии: ранения полчили 11 человек, тяжелого пациента доставили санавиацией в Первую РКБ

Министр здравоохранения Удмуртской Республики Сергей Багин в своем телеграм-канале сообщил о последствиях ночной атаки на один из объектов региона — ранения различной степени получили 11 человек.

По словам Багин , медицинские службы сработали оперативно и без промедления приступили к оказанию помощи пострадавшим.

«Медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим», — отметил министр.

В результате происшествия госпитализированы трое человек. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Для него была задействована санитарная авиация: пациента доставили в Первую республиканскую клиническую больницу, где провели экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас он остается под круглосуточным наблюдением врачей.

Еще восемь человек были осмотрены медиками на месте и отпущены домой с рекомендациями амбулаторного наблюдения.

Министр выразил благодарность коллегам за слаженные и профессиональные действия в экстренной ситуации.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в ночь на 21 февраля в своем телеграм-канале опубликовал видео, в котором проинформировал об обстановке в регионе. По его данным, в результате атаки БПЛА в республике были зафиксированы повреждения.

