Массированная атака на резиденцию Путина: в Минобороны РФ поделились новыми подробностями
БПЛА для атаки на резиденцию Путина запускали из Сумской и Черниговской областей
Фото: [Медиасток.рф]
В Минобороны РФ поделились подробностями атаки ВСУ в ночь с 28 на 29 декабря на резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Новгородской области, сообщил ТАСС.
По информации ведомства, Киев запускал БПЛА с территорий Сумской и Черниговской областей. Средства ПВО РФ сработали оперативно: все беспилотники ВСУ, направленные Киевом для атаки на резиденцию российского лидера, были перехвачены и уничтожены. Военнослужащие установили попытку атаки в 19:20 (по московскому времени) и незамедлительно начали препятствовать задумке противника.
«Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением 91 беспилотного летательного аппарата», — в телеграм-канале Минобороны РФ опубликованы тезисы брифинга начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александра Романенкова.
По данным ведомства, противник применил БПЛА дальнего действия. Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков назвал инцидент террористической атакой.
Ранее сообщалось, что Лавров поблагодарил иностранных партнеров за осуждение атаки на резиденцию Путина.