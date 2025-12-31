Массированная атака на резиденцию Путина: в Минобороны РФ поделились новыми подробностями

В Минобороны РФ поделились подробностями атаки ВСУ в ночь с 28 на 29 декабря на резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Новгородской области, сообщил ТАСС.

По информации ведомства, Киев запускал БПЛА с территорий Сумской и Черниговской областей. Средства ПВО РФ сработали оперативно: все беспилотники ВСУ, направленные Киевом для атаки на резиденцию российского лидера, были перехвачены и уничтожены. Военнослужащие установили попытку атаки в 19:20 (по московскому времени) и незамедлительно начали препятствовать задумке противника.

«Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением 91 беспилотного летательного аппарата», — в телеграм-канале Минобороны РФ опубликованы тезисы брифинга начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александра Романенкова.

По данным ведомства, противник применил БПЛА дальнего действия. Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков назвал инцидент террористической атакой.

Ранее сообщалось, что Лавров поблагодарил иностранных партнеров за осуждение атаки на резиденцию Путина.