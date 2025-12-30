«Поддержка и солидарность»: Лавров поблагодарил иностранных партнеров за осуждение атаки на резиденцию Путина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва с благодарностью воспринимает реакцию иностранных партнеров, осудивших атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента. Об этом сообщил ТАСС.

Министр иностранных дел подчеркнул, что в Кремле искренне благодарят тех, кто выразил осуждение инциденту. Атака с применением БПЛА была совершена в ночь с 28 на 29 декабря на объект в Новгородской области. Лавров отметил, что российская сторона признательна за поступающие слова поддержки в адрес руководства страны и ее граждан.

В своем заявлении министр охарактеризовал произошедшее как террористическую акцию, организованную киевским режимом. Резиденция главы государства является одним из символических объектов, что придает инциденту особую значимость в контексте международной реакции.

