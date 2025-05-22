Массовая атака БПЛА на Рязань: ВСУ пытаются нарушить работу рязанского НПЗ

По информации канала, ВСУ с самого утра пытаются атаковать территорию рязанского НПЗ. Местные жители рассказали, что за последний час военнослужащие России сбили пять дронов, запущенных Украиной. Обломки упали вблизи территории предприятия и никак не отразились на работе НПЗ.

По данным издания, атака на Рязань стала одной из самых массированных с начала спецоперации. Она длится более суток. Mash сообщил, что в небо был поднят военный самолет, который должен препятствовать достижению цели БПЛА. На протяжении вечера 21 мая жители сообщали о разрывах в небе вследствие работы ПВО, сообщил телеграм-канал Baza.

Губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале призвал жителей быть внимательными. В случае обнаружения обломков БПЛА рекомендовано обращаться к специалистам и не приближаться к найденному объекту. По его словам, по состоянию на вечер 21 мая ущерба от атаки дронов удалось избежать.

«Всего за вчерашний день отразили 15 беспилотников», — сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ранее политолог Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал мнение, что атаки дронов ВСУ призваны изменить отношение россиян к СВО.