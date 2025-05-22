Пострадавшие, перебои со связью и закрытие аэропортов: последствия массовой атаки украинских БПЛА на Россию

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников на территории РФ в период с 00:00 до 5:30 по московскую времени, сообщило Минобороны РФ. В Туле в результате налета дронов пострадали два человека, заявили местные власти. В Москве приостановили работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Что известно о массовой атаке БПЛА на российские регионы и ее последствиях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Массовая атака дронов

Под атаку беспилотников попали сразу несколько областей. Как передает Минобороны, 35 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Орловской, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской областью. Еще 10 БПЛА сбито над Тульской областью, девять — над Калужской, семь — над Воронежской областью. По три БПЛА уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, один — над Брянской областью.

Из-за атак БПЛА работу приостановили столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале заявил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. В Туле дрон врезался в крышу многоквартирного дома, пострадали два человека, передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

В 10:00 по московскому времени на столицу направлялись еще два БПЛА, сообщил Собянин. ПВО сбили беспилотники на подлете к городу. Затем под Москвой сбили еще несколько беспилотников.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков принял решение ограничить работу интернета в регионе из-за атак БПЛА. Также накануне — 21 мая — работу мобильного интернета ограничили в Тульской, Липецкой и Владимирской областях. Власти регионов уточнили, что данная мера направлена на обеспечение безопасности.

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«Массовые атаки БПЛА еще будут»

Массированная атака беспилотников может повториться из-за желания киевского режима напугать население страны. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

«Массовые атаки БПЛА со стороны Украины будут еще. Главная смысловая конструкция всех этих атак — создавать неудобства простым людям. Чтобы эти люди, которые застряли в аэропортах, начали думать: „Я сижу не из-за Украины тут“», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, киевский режим пытается таким образом изменить отношение россиян к СВО и российско-украинскому конфликту в целом.

«В Киеве думают, что россияне трансформируют украинскую атаку БПЛА в обиду на российскую власть. Это главный идеологический смысл атак. Угрозы бомбить школы Курской области, крыши взрывать имеют одну фундаментальная цель: чтобы россияне почувствовали, кто, по мнению Киева, виноват в этом конфликте, а украинцы — это только отвечающая сторона. Поэтому это будет продолжаться», — считает специалист.

При этом ожидать атаки на российскую территорию можно в символическую дату, считает эксперт.

«Под какие-то переговоры или визиты в Россию. Мы видели постоянно атаки то на Пасху, то на День Победы, то на Новый год и так далее. Это такой принцип военных технологий», — заключил Маркелов.

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