Массово гибнет рыба: эксперт предупредил об экологической катастрофе в Ростовской области

Ростовский эколог Дмитрий Брыканов предупредил о возможной экологической катастрофе, которая может произойти из-за массовой гибели рыбы в регионе, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, ветровой сгон воды в Ростовской области оголил берега водоемов в регионе. Это произошло в начале февраля. В итоге из-за резкого снижения уровня воды погибла рыба. Фотографии с тысячами мертвыми рыбами публикуют местные жители в телеграм-каналах. Эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что при разложении рыбы выделяют различные токсичные вещества, в том числе аммиак и сероводород.

«Когда вода вернется до прежних отметок, она окажется отравлена, могут пострадать выжившие живые организмы и особенно донные обитатели», — рассказал эколог.

По мнению эксперта, наиболее катастрофическая ситуация сложится в закрытых водоемах, потому что вода в них обновляется медленнее. Эколог также указал на еще одну проблему — сбой в пищевой цепи в экосистеме. Так, один водоем могут использовать для водоснабжения. Если в него попадут загрязнения, то и вода станет опасной.

Эколог Брыканов считает необходимым предотвратить экологическую катастрофу. В первую очередь важно очистить берега от мертвой рыбы. В противном случае процессы гниения не остановить. Экспертам предстоит сдать пробы воды в лабораторию, чтобы проверить ее на наличие токсичных примесей.

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