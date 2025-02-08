Разлив нефтепродуктов в Черном море привел к гибели 84 дельфинов

В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате привел к гибели дельфинов. По данным «Дельфы» на 23 января ЧП привело к гибели 70 животным.

Позднее выяснилось, что погибло 84 дельфина.

Больше тел погибших дельфинов находят в Тамани, Анапе и Новороссийске и в Туапсинском районе и Сочи.

Напомним, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 27 моряков эвакуировали, один человек погиб. Тогда в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн мазута.

Ранее владелец «Волгонефти-239» объяснил, зачем капитан посадил танкер на мель.