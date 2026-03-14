Массовое ДТП на 45‑м км Калужского шоссе в Москве: микроавтобус врезался в экскурсионный автобус с детьми

В субботу, 14 марта, на Калужском шоссе в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств. По информации оперативных служб, которую приводит ТАСС, пострадали девять человек, двое из которых несовершеннолетние.

«По последним данным, пострадали девять человек, из них шесть человек, которые ехали в микроавтобусе. Они госпитализированы. Три человека пострадали из автобуса, в том числе двое детей. Пострадавшие из автобуса от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.

Авария случилась на 45-м километре трассы. В пресс-службе столичного главка МВД России уточнили обстоятельства: водителю микроавтобуса марки Volkswagen внезапно стало плохо за рулем. Теряя контроль над управлением, он врезался в стоящий на обочине автобус. После столкновения в иномарку влетели еще несколько автомобилей, не успевших вовремя среагировать на аварийную ситуацию.

В салоне микроавтобуса находились граждане другого государства. Припаркованный автобус, в который врезался Volkswagen, оказался экскурсионным — в нем ехали дети. Общее число пострадавших достигло девяти человек. Информация уже обновлялась несколько раз.

«Предварительно, в микроавтобусе находились граждане Киргизии. Они направлялись в область на работу», — сказал собеседник агентства.

По данным издания, движение по шоссе серьезно затруднено. Из пяти полос в данный момент функционирует лишь одна. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют точные причины и детали произошедшего.

