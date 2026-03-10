ДТП с россиянами попало на видео: 8 человек пострадали в масштабной аварии в Таиланде

На тайском острове Пхукет произошло резонансное ДТП, в котором серьезно пострадали граждане России. Водитель внедорожника, осуществлявший буксировку катера, не справился с управлением при совершении поворота. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Неуправляемый автомобиль протаранил стоящую машину, снес ряд припаркованных мотоциклов и на скорости влетел в витрину массажного салона, перед которым в этот момент находились люди. Самые тяжелые травмы получила россиянка, которая оказалась непосредственно под колесами тяжелого пикапа.

По свидетельству очевидцев, женщина потеряла сознание. Чтобы вызволить пострадавшую, прохожие и сотрудники соседних заведений были вынуждены поднимать внедорожник буквально голыми руками. Еще двое россиян — супружеская пара — получили ранения лица и конечностей осколками разбившегося панорамного стекла салона.

Всего в результате аварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Ситуация осложняется тем, что некоторые пострадавшие туристы, включая россиянина Дмитрия, должны были вылететь домой в день аварии. Из-за экстренного возвращения в РФ многие из них рискуют остаться без положенной компенсации от виновника ДТП, так как не имеют возможности участвовать в длительных юридических разбирательствах на территории Таиланда.

