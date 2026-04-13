Массовое ДТП на подъезде к Кемерову: очевидцы сообщают о семи пострадавших авто

В понедельник, 13 апреля, на подъезде к областному центру Кузбасса утро для многих водителей началось с аварий. Стражи порядка рассказали подробности происшествий, которые случились недалеко от въезда в Кемерово, сообщил VSE42.RU .

В местном телеграм-канале проинформировали, что в ДТП пострадали семь автомобилей. Свидетели происшествия рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе вблизи населенного пункта Березово. Позже появилась официальная информация.

Как сообщает ГИБДД Кузбасса, около 7:20 на шестом километре трассы Кемерово — Новокузнецк произошли одно за другим три дорожно-транспортных происшествия. По предварительным данным, озвученным инспекторами, все аварии возникли по одной и той же причине — водители не соблюдали безопасную дистанцию между машинами.

В Госавтоинспекции отметили, что в этих ДТП никто не пострадал. Однако транспортным средствам был причинен материальный ущерб.

«Произошло три последовательных дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей. В данных ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб», — сказали в ГАИ.

В связи с произошедшим ГИБДД Кузбасса обращается к автомобилистам с призывом. Водителям рекомендуют учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также по возможности отказаться от обгона при плохой погоде.

