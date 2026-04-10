Минтранс Подмосковья: аварийность на дорогах региона за три месяца 2026 года

За первые три месяца 2026 года ситуация на региональных дорогах заметно улучшилась. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за январь–март количество дорожно‐транспортных происшествий сократилось на 21% относительно аналогичного периода 2025‐го.

Конкретные цифры подтверждают позитивную тенденцию: за отчетный квартал зарегистрировано 550 ДТП. Трагические последствия этих аварий — 82 погибших и 672 травмированных — тоже демонстрируют существенное снижение: на 42% и 11% соответственно по сравнению с результатами первых трех месяцев прошлого года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что достигнутые успехи — не случайность, а итог системной работы: улучшения дорожной инфраструктуры, усиления контроля за соблюдением ПДД и, безусловно, повышения культуры вождения.

Положительные результаты зафиксированы и в сфере защиты пешеходов. Вне пешеходных переходов количество наездов сократилось на 31% (97 случаев), при этом число погибших уменьшилось почти вдвое — на 59% (20 человек), а раненых стало меньше на 17% (84 человека). На самих переходах прогресс еще заметнее: число таких происшествий снизилось на 38% (78 случаев), смертность упала на 72% (5 погибших), а количество раненых сократилось на 33% (75 человек).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе обновили 284 автобуса и запустили 14 новых маршрутов.