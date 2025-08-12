Массовое закрытие детских садов: что делать пермским родителям

В Перми приняли решение закрыть шесть детских садиков, сообщил properm.ru. Журналисты разобрались, что делать пермским родителям после закрытия дошкольных учебных заведений, а также для каких целей освободят помещения.

В Перми закроют шесть детских садов, сообщил ИА «Текст». Корреспондент ProPerm проанализировал, какие учреждения дошкольного возраста доступны пермским родителям. В городе есть свободные места в различных садиках. Проблем устроить ребенка в школу также не возникает. В настоящее время набор в садики проходит в семи районах Перми.

По информации СМИ, детские сады закрывают из-за спада рождаемости в регионе. По состоянию на начало августа в городе оставались свободны 930 мест в детских садах. Здания, в которых размещаются детские сады, после их закрытия будут перепрофилированы. В них откроют Детскую школу искусств, центр дополнительного образования «Ритм» и «Исток». Одно здание планируют передать школе, в которой проводят занятия городского школьного телевидения. Еще в одном намерены проводить занятия по музыке.

Ранее сообщалось, что новый закон ЛДПР гарантирует приоритет детям граждан РФ при зачислении в детсад.