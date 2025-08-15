Массовые отключения интернета в РФ: эксперты рассказали, как адаптироваться к новым реалиям

Россияне в соцсетях описывают разные ситуации, когда отключение интернета приводит к дискомфорту. Например, не могу купить кофе или найти такси. Эксперты рассказали, как адаптироваться к новым реалиям, сообщил atas.info.

Менеджер салона связи Алексей Павловский рекомендует загрузить в гаджет карту своего города в офлайн-режиме. Эксперт советует заранее отметить ключевые точки: аптеку, общественные остановки, место работы. Он поделился алгоритмом действий.

«Загрузите карту Новосибирска в офлайн-режиме. Google Maps и "Яндекс.Карты" позволяют это сделать. Откройте приложение, введите „Новосибирск“, выберите „Скачать карту“. И все — даже без интернета вы будете знать, где вы и как добраться до дома», — говорит Алексей Павловский, менеджер салона связи в Калининском районе Новосибирска.

Курьер маркетплейса Игорь рекомендует заранее сделать скрин штрихкода и сохранить его в галерее. Аналогично стоит поступать с любыми билетами, например, на поезд или на концерт. Важно оставлять снимок именно на устройстве, а не в облачных хранениях.

По информации издания, местные власти также ищут способ, как облегчить жизнь горожан. Так, в Новосибирской области вскоре появится карта бесплатных Wi-Fi точек. Россиянам также напоминают, что мобильный интернет не влияет на работу связи. Всегда можно отправить обычное смс или позвонить человеку не через мессенджер.

Специалист по информационной безопасности из Новосибирска Анна Петрова обратила внимание, что мошенники пользуются паникой населения. Эксперт призвала к бдительности.

«Звонят, представляются из банка, просят коды. Никогда не сообщайте данные по телефону. Никогда», — предупредила специалист по информационной безопасности из Новосибирска Анна Петрова.

Ранее сообщалось, что во время отключения мобильного интернета тюменцы могут пользоваться терминалами.