Во время отключения мобильного интернета тюменцы могут пользоваться терминалами

По словам горожан, с недавнего времени интернет отключают ежедневно в вечернее время суток. Некоторые тюменцы пишут, что днем также отсутствует интернет. По наблюдению горожан, доступность мобильного интернета зависит от района проживания абонента. Те, у кого интернет есть, наблюдают сбои в его работе. Например, невозможно пользоваться определенными мессенджерами.

«Хорошо, что стационарный телефон не выкинула! Чувствую, что пригодится он», — написал пользователь соцсети из Тюмени.

В правительстве Тюменской области пояснили, что причина сбоев в работе интернета заключается в безопасности населения. Горожанам рассказали, что Сеть могут использовать для дистанционного наблюдения и управления стратегическими объектами.

«Как ситуация позволит, временные ограничения будут сняты», — такой ответ поступил «Нашему Городу» на запрос о сбоях в работе сети.

В правительстве региона призвали жителей адаптироваться под новые реалии: скачать на мобильные устройства навигаторы для возможности передвижения по городу без подключенного интернета, записать номера телефонов такси, иметь при себе банковские карты. В правительстве отметили, что торговые точки организуют проводные каналы связи или Wi-Fi, чтобы терминалы работали без сбоев даже во время отключения интернета.

По информации издания, по территории города установили 186 точек доступа к WI-FI, чтобы горожане могли бесплатно пользоваться интернетом на улицах разных населенных пунктов.

«Экстренные службы 112 работают штатно в любой ситуации», — отметили власти.

Ранее сообщалось, что на фоне атак БПЛА неизвестные лица призывают россиян снимать наличку в банкоматах.