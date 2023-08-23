Подчеркнет возраст и несовершенства: четыре правила окрашивания, которые нельзя игнорировать после 45 лет

Иногда женщины после 45 лет, чтобы выглядеть моложе и свежее, прибегают к окрашиванию волос. Чтобы оттенок добавил красоты и элегантности, необходимо соблюдать ряд нехитрых правил.

По словам эксперта, после 45 лет окрашивать волосы следует в естественные и натуральные оттенки. Например, чрезмерно яркие и блестящие цвета могут только подчеркнуть несовершенство кожи. Это связано с возрастными изменениями, которые меняют структуру волос. К тому же с возрастом женщина может поменять стиль в одежде, который становится более спокойным и сдержанным. Поэтому нейтральные оттенки волос будут смотреться органичнее.

«Также стоит избегать красных, синих и фиолетовых прядей из-за перхоти, которая часто встречается после 45 лет. Именно на ярких цветах она больше всего заметна. Кроме того, такие оттенки делают локоны слабыми, тонкими и безжизненными», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парикмахер Марина Лапина.

Помимо этого, не рекомендуется окрашивать волосы в металлические цвета. В частности, серебристый и золотистый. Они будут смотреться неестественно, а слишком светлый оттенок добавит лицу бледности, при этом волосы будут выглядеть дешевыми и седыми. Чтобы не быть нелепой и неуместной, после 45 лет стоит отказаться от контрастных экспериментов, когда одна часть головы покрашена в темный цвет, а другая – в более светлый.

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