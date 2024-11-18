Мастер ногтевого сервиса Погосян рассказала об уходе за ногтями зимой

Мастер ногтевого сервиса из Уфы Сусана Погосян поделилась рекомендациями, как ухаживать за ногтями в зимний период времени, сообщил mkset.ru.

Эксперт Погосян отметила, что уход за ногтями и руками — это взаимосвязанные вещи. Зимой температура воздуха на улице отличается от воздуха в помещениях. Кроме того, обогреватели, по мнению мастера ногтевого сервиса, сушат кожу. Сусана Погосян рекомендует в первую очередь пользоваться кремами.

Утром отдать предпочтение эксперт советует легким по консистенции кремам, которые быстро впитываются. Вечером же — плотному питательному крему. Не стоит забывать о различных маслах. Эксперт считает более эффективным способом надевать после нанесения масла специальные перчатки и выдерживать примерно 15 минут. Масло не смывают. Лишь удаляют лишние остатки средства.

«Не менее важен уход за кутикулой, обычные крема тут не подходят. Нужно специальное масло», — рассказала Сусана Погосян, Уфа.

Эксперт Погосян отметила, что секрет красивых ногтей и рук заключается в регулярном уходе. Важно все необходимые процедуры совершать ежедневно. Мастер рекомендует также для роста ногтей каждый вечер проводит массаж кутикулы.

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