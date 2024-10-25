Инфекционист Викулов объяснил, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра

Инфекционист Георгий Викулов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, можно ли заразиться ВИЧ в кабинете маникюра. Подобный случай произошел недавно с жительницей Пскова, по крайней мере, такую картину установили в ходе проверки.

Как отметил Викулов, заражение инфекцией после маникюра — лишь предположение специалистов. Они не установили других условий для получения заразы, но это не значит, что их не было. К тому же, доказанных случаев заражения ВИЧ-инфекцией при маникюре нигде никогда не было.

«Также известно, что вирус нестабилен вне организма. Маловероятно в этой ситуации, что использован инструмент, который был в крови. Скорее всего, это были чистые инструменты. Наличие возбудителя в достаточном количестве маловероятно. Есть определенные риски инфицирования, они могут сохраняться при нарушении целостности поверхности кожи, например, при ранках и ссадинах, куда могут попадать биологические среды», — сказал собеседник.

История из Пскова, как заключил врач, должна расследоваться тщательнее. Выводы можно делать только после точного установления всех причинно-следственных связей и медицинской проверки. Викулов напомнил, что ВИЧ чаще получают при незащищенном половом акте.

Ранее сообщалось, что жительница Пскова могла заразиться ВИЧ после посещения салона, где ей делали ногти.