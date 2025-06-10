Мастер по ремонту замков предупредил, что в сезон отпусков увеличивается число взломов

По информации издания, в Сети появилось видео. Женщина подходит к двери и проверяет, закрыт ли замок. Эксперт рассказал, что такой метод — один из самых распространенных среди мошенников. Так, грабители делают вид, что это их квартира. Они уверенно проверяют, не забыли ли закрыть дверь. На самом деле грабители проверяют, запирают ли двери на ключ собственники жилья. На проверку приходят в будние дни, иногда даже ночью.

«Летом такие случаи происходят чаще, потому что воры рассчитывают попасть в случайно не запертую квартиру, в которой долго не будет хозяев», — отметил Михаил Федоров.

Мастер рассказал, как устроен механизм работы замка. При закрывании двери человек проталкивает ригель замка в паз. У ручки двери также есть паз. Возвращаясь домой, человек не будет дергать дверь. Сначала он вставит ключ и провернет его. Если в течение дня кто-то нажимал на ручку двери, то дверь откроется сразу после проворачивания ключа.

«В это время механизм ручки еще удерживает дверь закрытой, пока вы не нажмете на ручку», — объяснил мастер Федоров нормальную работу двери.

Эксперт также рассказал, что иногда можно визуально определить, что злоумышленники пытались взломать замок. На нем появятся царапины или повреждения. Иногда замок или ручка могут выйти из строя.

Ранее сообщалось, что в Московской области зафиксировали снижение числа преступлений.