В Московской области зафиксировали снижение числа преступлений

По итогам пяти месяцев 2025 года в Подмосковье было зарегистрировано более 29,7 тыс. преступлений, что на 0,5% меньше прошлого периода. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что почти 5,5 тыс. из них были совершены в общественных местах, более 7 тыс. — лицами, ранее совершавшими преступления, 2,4 тыс. — лицами в состоянии опьянения. При этом количество зарегистрированных преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в регионе увеличилось на 25,7%.

За этот период преступники совершили 84 хулиганства, 54 разбойных нападения, 299 грабежей, более 5,5 тыс. фактов мошенничества, свыше 6,1 тыс. краж, а также 4,4 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Помимо этого, было установлено 369 фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.