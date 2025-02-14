Мать 16-летней нижегородки заявила, что 10 лет подряд ее дочь насиловал отчим

Источник сообщил, что к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 34-летняя женщина. Она заявила, что на протяжении десяти лет ее дочь на регулярной основе насиловал супруг. Девочка не является мужчине родственницей. В настоящее время девушке 16 лет. Первый раз сексуальное насилие произошло в октябре 2014 года, когда ребенку было шесть лет.

По данным источника, отчим девушка официально является безработным. Ранее он привлекался за разбой. Также есть информация о неуплате алиментов. По данным источника NewsNN, мужчина самостоятельно обратился в полицию и оформил явку с повинной. Согласно предварительной информации, он признался в домогательствах к падчерице. Против 37-летнего мужчина возбуждено уголовное дело. Мать ребенка обратилась в полицию 6 февраля.

Ранее девушка-подросток из Нижегородской области сообщила, что всю ночь в квартире приятеля ее насиловали разные мужчины.