Мать изрезанной девочки из Казани оказалась невиновной

Выходные в Казани прошли неспокойно. Стало известно, что в больницу поступила 17-летняя девушка с множеством ран на шее. Пользователи социальных сетей обвинили в трагедии мать подростка, пишет интернет-портал KazanFirst . Собственный источник редакции эту информацию опровергает.

Источник KazanFirst предоставил информацию, согласно которой девушка самостоятельно нанесла себе раны ножом. Медики провели экстренную операцию, чтобы спасти ей жизнь. В настоящее время подросток находится в больнице.

Ранее стало известно, что в Ижевске нашли труп 44-летней женщины. Предполагается, что ее удушил пьяный сожитель, который потом изнасиловал ее 11-летнюю дочь.