Мать под подозрением: в Москве в квартире нашли тело малолетнего ребенка с признаки асфиксии
Прокуратура: в Москве обнаружено тело малолетнего мальчика 2020 года рождения
Фото: [REGIONS/Юлия Габбасова]
В одной из жилых квартир Москвы было обнаружено тело малолетнего ребенка. Информация об инциденте была распространена через официальный телеграм-канал прокуратуры столицы. В отношении матери погибшего мальчика следственными органами назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
В прокуратуре рассказали, что мама ребенка 2020 года рождения дала показания. Она сообщила, что самостоятельно причинила телесные повреждения сыну. На теле ребенка эксперты обнаружили признаки механической асфиксии. Предположительно, мальчика утопили в воде.
Фото: [t.me/moscowproc]
В ведомстве отметили, что матери ребенка 1980 года рождения назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора района, который прибыл на место происшествия.
«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ, на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре», — указано в сообщении столичной прокуратуры.
В телеграм-канале столичного СК проинформировали, что в квартире находятся криминалисты и следователи. В ближайшее время маму погибшего ребенка доставят в подразделение ведомства, где следователи приступят к допросу с целью выяснения всех деталей трагичного инцидента. Тело обнаружили в субботу, 24 января.
Ранее сообщалось, что в частном доме в городе Волжский нашли мертвые тела женщины и двух детей.