Мать погибшего бойца СВО рассказала, как ей отказали в помощи

Мать погибшего участника СВО на встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым попросила помощи в ремонте дома, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

По информации издания, женщина рассказала, что уже предпринимала попытки поиска помощи. Так, она обратилась в военкомат. По ее мнению, сотрудники проявили безучастие. Они лишь посоветовали обратиться в какой-либо благотворительный фонд.

Губернатор Артюхов заверил женщину, что в ситуации разберутся. Если информация соответствует действительности, то сотрудники военкомата понесут ответственность. Глава региона заявил, что местная власть будет искать способ оказать женщине помощь. Он поручил руководителю фонда «Защитники Отечества» на Ямале выслушать, в чем требуется помощь. Губернатор высказал мнение, что регион может найти спонсоров.

По данным издания, беседу с матерью погибшего участника спецоперации губернатор начал со слов соболезнования. В мероприятии принимал участие глава Пуровского района. Он рассказал, что проинформирован о просьбе. Часть работ выполнена: подобрана бригада и подготовлены инструменты. Для дальнейших действий требуются деньги.

