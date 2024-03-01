Мать погибшего военного СВО назвала свою квартиру «трупохранилищем»

В Челябинской области мать погибшего на СВО военного обратилась к губернатору региона в социальной сети с просьбой принять меры. В ее квартире настолько холодно, что она сравнивает ее с «трупохранилищем». Женщина недоумевает, почему регулярно оплачивая услугу, вынуждена жить много лет в холоде, сообщает kursdela.biz .

«Помогите, пожалуйста. Разберитесь. Надоело жить в трупохранилище», — пишет женщина.

Жительница рассказала, что проблема была актуальна многие годы. Здание построили в 1962 году. Особенно тяжело возвращаться в холодную квартиру было после похорон сына, который погиб в зоне проведения специальной операции. С ним попрощались 14 февраля 2023 года.

«Когда меня привезли с кладбища, в квартире было 7 градусов», — рассказывает женщина.

Иногда температура в квартире достигает 13 градусов. На улице в это время был сильный мороз. Сантехники «Рассвет-Энерго» приходили осматривать помещение, но, по словам женщины, были некомпетентными. Периодически приходят контролеры, замеряют температуру и ничего не предпринимают.

На первом этаже находится врачебно-физкультурный диспансер. 26 лет назад в нем открыли бассейн. После жители одной половины дома стали страдать от холода. Для другой части дома жизнь не изменилась. «Курс дела» направил запросы в соответствующие структуры для урегулирования вопроса.

Ранее жители Ноябрьска пожаловались на холод и черную плесень в квартирах.