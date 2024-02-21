«УК плевать»: жители Ноябрьска пожаловались на холод и черную плесень в квартирах

Жители дома на улице Рабочая Оболонь в Ноябрьске вынуждены дышать плесенью и существовать в условиях холода. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Житель Ноябрьска бросил клич о помощи в соцсетях. Там он показал, как по его потолку и стенам разрослась черная плесень. Там же образовались капли воды от влаги. Мужчина не знал куда обратиться для решения ситуации.

При этом администрация ответила, что уже советовала жильцам наладить отопление на кухне и отремонтировать полотенцесушитель в 2023 году. Был заключен контракт на проведение работ в квартире. Однако капремонт не сделали, так как рабочих просто не пустили в жилище.

Как оказалось, это не единственная проблема дома.

«Я сама оттуда, и зимой дома холодрыга, ребенок болел постоянно. И телевидение было, а УК плевать — как были окна во льду, так и есть!» — сетует одна из горожанок.

Жалобы дошли до департамента Госжилнадзора ЯНАО. Там посоветовали жильцам проблемных квартир обращаться в ГИС ЖКХ.

Ранее сообщалось, что жалобы жительницы Кургана на жилье поступили Владимиру Путину.