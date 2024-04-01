Мать ребенка из Чистополя, которому предложили совершит теракт, боится полицейских

Мать несовершеннолетнего жителя Чистополя рассказала, почему не хочет сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. 24 марта ее сыну пришло сообщение с предложением совершить вооруженное нападение за 2 миллиона рублей, сообщает inkazan.ru .

Версия женщины следующая. Сообщением семья из двух человек была очень напугана. Мать с сыном позвонили в полицию. Женщина анонимно рассказала о случившемся. Через 20 минут в их дверь уже позвонили сотрудники правоохранительных органов. Весь вечер проверяли гаджеты, задавали вопросы. Женщина возмущена, что после анонимного сообщения в полиции раскрыли их персональные данные.

Опасений у матери много. Во-первых, сыну могли угрожать из-за обращения в полицию. Так и получилось в итоге. Мальчику начали поступать угрозы. Во-вторых, матери не хотелось публичного осуждения, ведь сын невиновен в предложении и не собрался его принимать.

Позже мальчику заблокировали Telegram-канал, где он выступал владельцем. Он рассказал своим подписчикам о полученном сообщении. Женщина говорит, что хотела помочь полиции, а теперь ее семья страдает.

Мать не скрывает, что не доверяет полиции, отказывается от дальнейшего сотрудничества и теперь боится не террористов, а сотрудников спецслужб.

«Я им сейчас передам телефон безо всяких бумаг и описи, а они туда могут что-то накачать. В итоге семью могут связать с терактом», — переживает жительница Чистополя.

Мать согласна показать сообщение начальнику полиции, при условии, что телефон останется у нее в руках.

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