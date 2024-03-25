Омич передавал в Германию информацию о военных объектах в РФ

Заседание по делу назначено на 4 апреля. Задержанному жителю Омской области предоставят последнее слово. Если его вину докажут, то суд назначит 15 лет заключения в колонии строгого режима. Гособвинитель также просит суд установить срок ограничения свободы и настаивает на необходимости выплаты штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Мужчина частично признал вину. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что житель Омской области собирал различную информацию о военных объектах РФ. Позже он передавал ее заказчикам, которые находятся в Германии. Мужчина мечтал переехать жить в ФРГ. В качестве вознаграждения за переданные секретные данные он просил оказать ему помощь в переселении.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 23 марта, в Новосибирске двое неизвестных пытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих. Обошлось без пострадавших и распространения огня внутри помещений.