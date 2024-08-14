Мать с ребенком в коляске шла пешком из Петербурга в Воронеж из-за ссоры с мужем

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина рассказала KP.RU, что лично контролирует состояние матери, которая была намерена преодолеть пешком путь из Санкт-Петербурга в Воронеж с коляской и маленьким ребенком. Стало известно, что побудило женщину на нестандартное решение.

Женщина поругалась с супругом и решила уехать от него. Она обратилась за помощью к своим знакомым в Санкт-Петербурге, которые обещали ее встретить. Однако женщину никто не встретил. На звонки также не ответили. Она была в полном отчаянии, поэтому решила возвращаться домой. Денег не было. Женщина думала добраться автостопом.

Анна Митянина опровергал информацию, что остановленную вдоль обочины маму направили в психиатрическую больницу. Медики осмотрели ее. У женщины нет никаких психических отклонений. Анна Митянина отметила инфантилизм молодой мамы.

Комиссия установила, что оснований для изъятия ребенка у матери нет. Сейчас они вдвоем находятся в больнице. После лечения маму с малышом отправят домой. Не исключено, что женщину могут наказать за необдуманное решение идти с коляской по обочине трассы под дождем.

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