Путешествие из Петербурга в Воронеж пешком с коляской

В полицию доставили женщину с ребенком в коляске, которая пыталась добраться из Санкт-Петербурга в Воронеж пешком по петербургской кольцевой автодороге. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил портал 78.ru.

По словам автомобилистов, женщина шла по трассе с грудным ребенком. Она хотела преодолеть больше тысячи километров до Воронежа пешком, двигаясь по обочине дороги.

«Я сначала подумал: какая-то сумасшедшая ходит с куклой. Когда увидел, что они чуть не упали, ребенка увидел», — поделился очевидец.

Очевидец не смог забрать женщину, он помог ей остановить другую машину. Сообщается, что второй водитель отвез мать и ребенка в отделение полиции. Малыша передали на медицинское освидетельствование в больницу, а с женщиной сейчас общаются психиатры.

Ранее сообщалось о том, что в Оренбургской области мать убила своего ребенка из-за криков и плача. По версии следствия, женщина нанесла несколько сильных ударов малышке, от которых она скончалась на месте. Возбуждено дело об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.