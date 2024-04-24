Мать утонувшего в реке Башкирии годовалого ребенка оставляла его на берегу без присмотра

В Башкирии, во вторник, 23 апреля, в реке нашли тело утонувшего годовалого ребенка. Мать утверждала, что все время находилась с ним на берегу. Однако появились новые подробности трагедии, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Тело ребенка обнаружили примерно в километре от того места, где, как утверждала мать, они находились с сыном. Женщина самостоятельно обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и попросила помощи в поисках малыша.

Согласно новым данным, 24-летняя жительница Хайбуллинского района со своими друзьями устроила пикник на берегу реки. У женщины двое сыновей. Старшему два годика, а младшему — один. Дети отдыхали с ней. Младшего ребенка женщина оставила одного на берегу, чтобы отойти в туалет.

Согласно предварительной версии следствия, ребенок поскользнулся и упал в воду. Его унесло быстрым течением. Компания молодых людей первые 15 минут старались найти ребенка сами, после чего обратились к представителям экстренных служб. Чтобы найти тело малыша, понадобилось два часа.

Ранее мы сообщали, что девочка, спасая собаку из ледяного пруда в Шатуре, едва не утонула сама.