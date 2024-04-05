Девочка чуть не утонула, спасая собаку из ледяного пруда в Шатуре
Фото: [t.me/podmsk01]
Девочка бросилась в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, в результате чуть не утонула сама, сообщил «Московский комсомолец».
Происшествие сняли на видео очевидцы, которые просили ребенка отползти по льду к берегу. Однако девочка добралась почти до середины пруда.
Когда собака уже самостоятельно вышла на противоположный берег, ребенок провалился в полынью, но все равно смог выбраться из ледяной воды.
Местные жители вызвали скорую помощь и отвели девочку в теплое место. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья об опасности выхода на подтаявший лед.