В Бердянске по подозрению в убийстве ребенка задержали «фанатку битцевского маньяка»

В Бердянске сотрудники полиции задержали 14-летнюю школьницу по подозрению в жестоком убийстве семилетней девочки, пишет SHOT.

Отмечается, что ребенок пропал 16 мая около 17:00 мск после того, как вышел гулять с другими детьми во дворе своего дома на ул. Кабельщиков. На следующий день тело девочки было найдено в лесу недалеко от местного завода.

По предварительным данным, в убийстве подозревается школьница. По версии следствия, девушка ударила ребенка молотком по голове, повторив таким образом метод серийного убийцы Александра Пичушкина, более известного как «битцевский маньяк».

Сейчас он отбывает пожизненное наказание за 49 убийств. Ранее он признался еще в 11 преступлениях. Его жестокие убийства считаются одними из самых страшных дел России.

О том, что предполагаемая преступница была фанаткой Пичушкина, свидетельствует найденная рядом с телом ребенка записка с признанием к нему в любви.

Ранее член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов предположил, что стало с пропавшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сыном маньяка Андрея Чикатило.