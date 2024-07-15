Мать восстановила родительские права на детей после влияния судебного пристава

В Кузбассе судебный пристав на протяжении длительного времени работал с матерью, которую лишили родительских прав, сообщает sibdepo.ru . Женщина постепенно кардинально изменила свою жизнь.

Женщина из Юрги была лишена родительских прав. У нее двое детей, на содержание которых необходимо было выплачивать алименты. Женщина этого не делала. Однако, как сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов, после консультационных работ судебного пристава ситуация начала постепенно меняться.

Сначала женщина устроилась работать продавцом в магазин. Это позволило ей постепенно рассчитаться с задолженностью по алиментам. Затем женщина кардинально изменила свой образ жизни и начала регулярно проведывать своих детей в центре содействия семейному устройству несовершеннолетних. Если ребята заболевали, женщина покупала им лекарства. Она стала более вовлеченной в их жизнь. Проведенная воспитательная работа с женщиной оказалась эффективной.

«Женщина смогла привести свои жилищные условия в надлежащее состояние и восстановиться в родительских правах на 2-х детей», — сообщает ведомство.

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