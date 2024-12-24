Матвиенко спрогнозировала, когда начнутся переговоры по Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что переговорный процесс по ситуации на Украине начнется в 2025 году, сообщило РИА Новости.

Валентина Матвиенко в ходе встречи с журналистами обратила внимание, что делится исключительно своими предположениями. Спикер считает, что переговорный процесс будет непростым. Матвиенко напомнила мнение президента России Владимира Путина, согласно которому политика — это поиск компромиссов. Она считает, что переговоры также должны способствовать поиску компромиссов. Однако, по ее мнению, важно также учитывать позицию России.

«Конечно, в следующем (2025 — ред.) году начнется переговорный процесс, безусловно», — сказала спикер в ходе встречи с журналистами.

Валентина Матвиенко также высказала мнение, что России важно не повторить ситуации с Минскими соглашения. Имея подобный опыт, РФ будет добиваться защиты собственных национальных интересов. По ее мнению, есть пункты, отказаться от которых Кремль не имеет права. Однако в случае с другими вопросами допустимы какие-либо уступки.

«И мы неоднократно говорили, мы в любое время готовы сесть за стол переговоров. Но то, что мы прошли с минскими соглашениями, — больше повторения не будет», — заключила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского заговорили о необходимости переговоров с РФ.