Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона заявил о неизбежности переговоров с Россией для завершения конфликта, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что усилия правительства направлены на то, чтобы к 2025 году Украина была полностью готова к дальнейшей защите своей территории.

«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом», — заявил Лещенко.

По его мнению, задача украинских властей заключается в получении долговременных гарантий безопасности. В частности, он отметил, что приглашение Украины в НАТО станет важным элементом этих гарантий.

Лещенко выразил недовольство по поводу поддержки со стороны союзников Киева, утверждая, что они лишь делают вид, что серьезно обеспокоены ситуацией на Украине.

Ранее координатор администрации Джо Байдена по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что Зеленский должен сам выбрать время и определить условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.